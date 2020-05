Uitspraken van Birger Verstraete schieten in Duitsland in het verkeerde keelgat: "In plaats vanuit emotie een interview te geven..."

Birger Verstaete is kop van jut in de Duitse pers en bij FC Köln. Hij stelde zich vragen bij het coronabeleid van de club en dat werd breed uitgesmeerd in de pers. De voormalige middenvelder van KAA Gent heeft zich inmiddels geëxcuseerd.

Birger Verstraete had zijn ongerustheid geuit bij VTM Nieuws even nadat bekend geraakte dat twee spelers en een kinesist van FC Köln positief hadden getest op het coronavirus. Zijn partner is namelijk hartpatiënte en behoort tot de risicogroep bij een eventuele besmetting. Verstraete zei dat hij er sowieso werd verder getraind na een positieve test, maar dat klopt niet.

Verstraete excuseert zich

"In overeenstemming met het medisch concept van de Duitse voetballiga (DFL) zullen alleen spelers die twee keer na elkaar een negatieve test hebben afgelegd bij FC Keulen trainen en spelen", luidde het bij de club. De spelers moeten met andere woorden nog eens een test ondergaan en dan kan er maandag pas weer getraind worden.

"Ik heb mezelf hier en daar verkeerd uitgedrukt, en daarvoor wil ik me verontschuldigen. In plaats vanuit emotie een interview te geven, had ik onze dokter moeten contacteren en dan zouden mijn vragen beantwoord zijn. Het was niet mijn bedoeling de verantwoordelijke autoriteiten of FC Keulen iets kwalijk te nemen", aldus Verstraete in een persbericht.