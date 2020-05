De aanloop naar en de exacte woorden vlak voor dé kopstoot uit de voetbalgeschiedenis: Materazzi haalt herinneringen op

Italië won de Wereldbeker van 2006 na strafschoppen en Frankrijk bleef verslagen achter. Het was ook de laatste match van Zinédine Zidane en het werd voor hem een einde in mineur.

Ondanks de wereldtitel in 2018 blijft Frankrijk met een WK-trauma opgezadeld zitten: de kopstoot van Zinédine Zidane in de finale tegen Italië. Of de domme actie van de Fransman en zijn rode kaart een invloed hebben gehad op het eindresultaat zal nooit iemand weten, mar door de nederlaag was Zidane wel de gebeten hond.

Veertien jaar later komt Marco Materazzi nog eens terug op het bewuste incident. "Ik had die kopstoot toen niet verwacht. Dat was mijn geluk, want als ik het had zien aankomen werden we wellicht allebei naar de kleedkamer gestuurd", zei de verdediger op Instagram Live bij Nicolo De Devitiis van Corriere dello Sport.

"We hadden wat contact in het strafschopgebied. Hij had een kans gemist in de eerste verlenging en Rino (Gattuso, nvdr.) vroeg aan mij om hem op te vangen. Na het eerste contact excuseerde ik me, maar daar reageerde hij slecht op. Bij het derde contact moest ik even mijn wenkbrauwen fronsen. Hij zei me "ik geef je mijn shirt later wel" en ik reageerde dat ik liever zijn zus had", legde de wereldkampioen van 2006 uit. De rest is geschiedenis.