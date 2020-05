Mertens zet mee zijn schouders onder "fantastisch initiatief"

Dries Mertens is grote fan van het project van de voetbalbond om een grote virtuele Mexican wave te maken om de mensen van de zorgsector te steunen.

Fans kunnen een filmpje doorsturen en zo hun plaats innemen tussen onder andere Dries Mertens en Jan Vertonghen in een virtuele Mexican wave. "Een fantastisch initiatief", zegt Dries Mertens bij Studio Brussel. Mensen die willen, kunnen ook een bedrag storten ten voordele voor het Rode Kruis. "Dit moet zo snel mogelijk achter de rug zijn", vindt Mertens.

"Heb al tampontest ondergaan"

Dries Mertens is ook al een coronatest - of zoals hij het noemt: "tampontest" ondergaan. "De verpleger aan mijn deur was blij om me te zien want hij zei dat zijn dochter fan was van mij. Ik heb dan gereageerd dat ik fan was van hem en veel respect heb voor wat hij doet", was de mooie reactie van Mertens.

"Het moeilijkste voor de verpleger was thuiskomen en zijn kinderen niet mogen knuffelen omdat hij in een ziekenhuis werkt, zo'n verhaal is echt erg."