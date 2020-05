Oguchi Onyewu blikt met een knipoog terug op zijn relletje met Zlatan Ibrahimovic

Oguchi Onyewu en Zlatan Ibrahimovic vlogen elkaar ooit eens in de haren tijdens een training van AC Milan. Oguchi Onyewu blikt terug op dat incident.

In de biografie van Zlatan Ibrahimovic staat dat de voormalige verdediger van Standard in 2010 de ribben van de Zweed zou hebben gebroken. In een interview met ESPN kwam Oguchi Onyewu terug op dat trainingsincident.

"Ik kan het me allemaal nog goed herinneren. Maar voor ik eraan begin moet ik wel nog even melden dat Zlatan een fenomenale carrière heeft gehad en dat hij hier (in de VS, nvdr.) zijn stempel heeft gedrukt. Op en naast het veld", maakte Onyewu duidelijk.

"Wat dat relletje betreft zie ik niet in waarom ik daarop moet terugkomen. Maar in zijn boek staan waarheden en leugens. En welke zijn de leugens? Dat wil iedereen natuurlijk weten (lacht).

Heeft Onyewu echt de ribben van Ibrahimovic gebroken? "Vraag het hem? Het zijn zijn ribben, niet de mijne. Ik ben geen vuile speler en geen vuil persoon. Als het toch is gebeurd, dan zal er wel iets toe hebben geleid." In zijn boek voegde Zlatan er nog aan toe dat als zijn ploegmaats er niet waren tussengekomen dat dan een van de twee zou zijn gestorven. "Maar wie van de twee", lachte Onyewu.