One season wonders in de Jupiler Pro League: nooit scoorde Moussa Maazou meer dan in zijn gloriejaar bij Lokeren

Als we terugdenken aan de beste spelers uit de recente geschiedenis van de Belgische competitie, dan halen we ons gemakkelijk de toppers voor de geest die meerdere seizoenen uitblonken. Maar er waren ook spelers die één seizoen een topniveau haalden en daarna nog maar weinig van zich lieten horen.

Zoals Moussa Maazou. De spits uit Niger kende twee passages in onze competitie, de ene al succesvoller dan de andere. In januari 2008 haalde Sporting Lokeren een volstrekt onbekende, 19-jarige spits in huis. In zijn eerste maanden bij de club mocht hij wedstrijdritme opdoen en kon hij zich aanpassen aan de Belgische competitie.

In de zomer kon Georges Leekens heel de voorbereiding met zijn ruwe diamant werken en dat wierp vruchten af. Alles wat Maazou in het seizoen 2008/09 aanraakte veranderde in goud. Voor de winterstop scoorde hij 11 keer in 16 matchen en dat bleef niet onopgemerkt. Lokeren vond een akkoord met CSKA Moskou om Maazou in mei voor 5 miljoen euro te laten vertrekken, maar het succes steeg al snel naar zijn hoofd.

In 2009 scoorde bracht hij zijn teller nog op 14 stuks voor Lokeren, maar ondertussen zette hij druk op het bestuur om zijn overgang al vroeger af te dwingen. Leekens wilde hem nog graag tot aan het einde van het seizoen houden, maar al snel werd duidelijk dat een speler die met zijn hoofd niet bij de club zit ook niet presteert. Exit Maazou, na wat achteraf bekeken zijn beste passage ooit was bij een club. En hij heeft er na Lokeren nog 14 gehad...

Geflopt bij Zulte Waregem

Nooit scoorde de Nigerees meer goals bij een club dan de 15 potten die hij ooit voor Lokeren maakte. Ook niet bij Zulte Waregem, waar hij neerstreek in de zomer van 2011, op huurbasis van Moskou. Aan de Gaverbeek blijf het bij vier povere optredens en zelfs een verwijzing naar de B-kern. In januari werd hij al terug naar Rusland gestuurd. Nu komt de nog altijd maar 31- jarige Maazou uit voor de Israëlische eersteklasser Ness Ziona.