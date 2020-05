Christian Kabasele blijft langer in de Premier League en tekent tot 2024

De Premier League ligt dan wel stil, maar over contracten kan nog wel onderhandeld worden. Bij Christian Kabasele leidde dat tot een verlengd verblijf in de Premier League.

Op een officiële bevestiging is het nog wachten, maar volgens Het Laatste Nieuws zijn FC Watford en Christian Kabasele tot een akkoord gekomen over een contract tot medio 2024. De handtekeningen zouden zelfs al gezet zijn. Daarmee blijft de ex-verdediger van KV Mechelen en Racing Genk nog drie jaar langer in de Premier League.

Als hij zich met Watford weer te handhaven natuurlijk. De club staat maar net op een veilige plaats en in de Premier League wil men het seizoen nog afmaken. Voorlopig kan Kabasele terugblikken op een solide seizoen.