Geraakt hij eindelijk weg? 'Real Madrid en Engelse traditieclub hebben akkoord over transfer van Bale'

Is het dan eindelijk wel eens prijs? Gareth Bale staat nog maar eens voor de uitgang bij Real Madrid. Al zou er nu wel een Engelse club zijn die de volle pot wil betalen voor de Welshman.

De voorbije mercato’s werd Gareth Bale meermaals aan een vertrek bij Real Madrid gelinkt. Er was echter geen enkele Europese club die tot een akkoord kwam met De Koninklijke, terwijl de flankaanvaller geen zin heeft in een Chinees avontuur.

Volgens Marca hebben Newcastle United en Real Madrid een akkoord over de overgang van Bale. The Magpies moeten echter nog rond de tafel met de speler. En dat wordt onderhandelen. Bale verdient in Madrid zo’n zeventien miljoen euro per jaar.