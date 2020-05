De favoriete ex-ploegmaats van Igor De Camargo: zijn top 3

Gedurende zijn hele carrière heeft Igor De Camargo met veel uitzonderlijke spelers mogen samenwerken. Nu heeft hij er zijn beste 3 ex-ploegmaats uitgekozen. Hij koos voor Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Marco Reus.

Igor De Camargo heeft er tot nu toe al een rijkgevulde carrière opzitten. Hij speelde bij Racing Genk, Standard en de Rode Duivels, maar hij was ook in Duitsland aan de slag bij Borussia Monchengladbach en Hoffenheim.

Hij speelde samen met enkele zeer goede spelers. RTL vroeg De Camargo naar zijn top 3. Daar staan met Kevin De Bruyne en Eden Hazard twee Rode Duivels in. Het derde lid van dit zeer selecte podium is Marco Reus, met wie de huidige spits van KV Mechelen twee seizoenen lang in Gladbach speelde.