Premier League krijgt dan toch groen licht van ordediensten (en dat is goed nieuws voor de kleinere clubs)

De Premier League is van plan om in juni weer op te starten. Door praktische problemen met de ordediensten lag het plan op tafel om dat in 8 à 10 'neutrale stadions' te doen. Maar intussen is daar verandering in gekomen.

Volgens The Daily Mail zijn de autoriteiten immers bijgedraaid. Na positieve gesprekken met het Departement Cultuur, Media en Sports en met de politie en stadionverantwoordelijken en afgevaardigden van de Premier League werd er besloten om de beslissing over te spelen in een bepaald stadion over te laten aan de politie. Volgens Sportsmail hebben een groot aantal politiediensten intussen al aangegeven dat ze er geen probleem mee hebben als er aan een aantal veiligheidscriteria voldaan wordt.