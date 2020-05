Beslissing BAS met verregaande gevolgen: faillissement dreigt voor 1B-club

Roeselare heeft zijn licentie voor het profvoetbal niet gekregen en moet naar eerste amateur. Dat zou wel eens verdragende gevolgen kunnen hebben voor de club en al zijn medewerkers.

Het BAS was ongenadig. Nochtans had de Chinese eigenares Xiu Li Dai de nodige kapitaalsverhoging doorgevoerd, maar het feit dat de spelers maanden niet betaald waren en dat ze al eens een week failliet waren na een onbetaalde factuur speelde niet in hun voordeel. Volgens het BAS kon de continuïteit niet gegarandeerd worden.

Dat is voor Roeselare mogelijk de genadeslag. De resterende medewerkers worden waarschijnlijk ontslagen. Daarnaast was Xiu Li Dai in onderhandeling met mogelijke overnemers. Die haken echter af bij degradatie. Dat zou betekenen dat de club het faillissement moet aanvragen.