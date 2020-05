Wordt goudhaantje van Lyon de opvolger van David Silva bij Manchester City?

Manchester City zou interesse tonen in Houssem Aouar. Het goudhaantje van Lyon moet David Silva komen vervangen, want de kapitein van de Citizens zal vertrekken aan het einde van het seizoen.

Een jaar na Vincent Kompany staat een ander monument van Manchester City op het punt om afscheid te nemen. Na tien jaar geleden in Manchester te zijn aangekomen, kondigde viervoudig Engels kampioen David Silva afgelopen zomer aan dat het zijn laatste seizoen bij de Citizens zou zijn.

Een groot verlies voor Manchester City, maar Pep Guardiola zou al een opvolger in het vizier hebben. Volgens RMC zou Manchester City interesse tonen in Houssem Aouar. De jonge aanvallende middenvelder scoorde 16 keer in zijn eerste drie seizoenen in de Ligue 1 en hij speelt ook bij de U21 van de Franse nationale ploeg. De Engelse topclub zou bereid zijn om 50 miljoen euro op tafel te leggen.