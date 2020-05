BAS oogde mild, maar treedt nu wel streng op voor Roeselare: "Misschien zijn wij wel het kind van de rekening"

Het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) was onverbiddelijk voor KSV Roeselare. De club wordt naar de hoogste amateurafdeling verwezen en, erger nog, er hangt hen een faillissement boven het hoofd. Voor Wouter Biebauw komt er zo misschien een einde aan zijn tweede passage op Schiervelde.

Helemaal onverwacht kwam het nieuws van het BAS niet voor aanvoerder Wouter Biebauw. "Enerzijds had de club het al een tijdje moeilijk", verwijst hij naar de achterstallige betalingen en naar de week waarin de club failliet werd verklaard. "Maar anderzijds ontvingen we de laatste weken hoopvolle signalen en heeft de club er alles aan gedaan om de zaken in orde te brengen. Al het nodige geld was er, maar toch is het BAS gestruikeld over de financiële garanties van volgend seizoen."

Kind van de rekening?

Na de felle kritiek op het BAS sinds de beslissingen over Moeskroen wordt er nu streng opgetreden. "Misschien zijn wij wel het kind van de rekening en kijken ze nu niets meer door de vingers." Het BAS had duidelijk geen genade voor KSV. Ook niet door de coronacrisis. "De eigenaar had een bankgarantie getoond, maar blijkbaar moest het geld op een geblokkeerde rekening staan. Oostende en zelfs Standard had het daar moeilijk mee..."

De West-Vlamingen worden tot eerste amateur veroordeeld, maar er hangt de club ook een faillissement boven het hoofd als de Chinese eigenaars vertrekken. "Dat is echt wel het worstcasescenario. Er wordt nu wel gepraat om eventueel verder te gaan in eerste amateurklasse. Het kapitaal is er en na een paar moeilijke, stressvolle jaren in de onderste regionen van 1B zou het misschien een verademing kunnen zijn voor de club en de fans om in eerste amateurklasse aan de top mee te draaien."

Eigen toekomst

Of dat met of zonder Wouter Biebauw zou zijn is nog koffiedik kijken. "Ik ben einde contract en ik streef nog steeds het hoogste niveau na op sportief vlak. Ik heb er nog niet echt over nagedacht en clubs gaan ook pas in actie schieten als ze zekerheid hebben over de competitieformule van vorig jaar. Er zijn al enkele Belgische ploegen die gepolst hebben naar mijn situatie", besluit de 35-jarige goalie.