Bayer Leverkusen oefent met spookduel: "Spelers laten ervaren hoe het eraan toe zal gaan"

De Bundesliga trapt zich komend weekend opnieuw op gang. Bayer Leverkusen heeft er alleszins alles aan gedaan om onder de vreemde omstandigheden te kunnen spelen. Als generale repetitie werd er zelfs een spookduel gehouden in het stadion.

"Het wordt een mentaal experiment dat nog nooit is uitgevoerd", zegt de Nederlandse coach Peter Bosz bij ad.nl over de heropstart van de Bundesliga. "Geen speler of trainer heeft ervaring met een competitie die beëindigd wordt in de vorm van spookwedstrijden."

Daarom hebben ze bij Leverkusen al eens getraind om de omstandigheden van de wedstrijd na te bootsen. "We hebben een onderlinge trainingswedstrijd gehouden: 11 tegen 11, met scheidsrechter, met vers gekalkte lijnen, muziek door de speakers en reclameborden die opflikkeren bij een goal", aldus Bosz. "Hoe klinkt de galm van een leeg stadion? Dat moeten de spelers ervaren, zo goed en zo kwaad als dat gaat."

Van de Duitse overheid moet elke voetbalploeg in groepsquarantaine in een hotel. Na de wedstrijd mag iedereen naar huis voor een 'familiequarantaine'. "Letterlijk iedereen die bij de ploeg berokken is, moet erbij in het hotel. In totaal 61 man!", schetst Bosz de situatie.

"Verantwoord om opnieuw op te starten"

Bosz vindt het echter wel verantwoord om opnieuw op te starten met het voetbal. "Ik zit zelf in een risicogroep: 56 jaar en astma. Maar we worden vaak getest. Een nieuwe, vierde, testronde gaf vandaag geenenkele positieve test", geeft hij mee.

"Ik denk dat het verantwoord is om opnieuw op te starten. Maar kan ik garanderen dat alles goed gaat? Nee. En dat we de competitie uitspelen? Nee. Als er drie of vier spelers tegelijk positief testen, komen er problemen."