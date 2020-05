Oud-speler Real Madrid opgepakt in groot onderzoek naar cocaïnehandel

Toch wel wat commotie in Spanje. Ex-aanvaller en gerespecteerd analist Edwin Congo is er opgepakt voor drugshandel.

Congo speelde begin jaren 2000 voor Real Madrid en is analist voor het in Spanje heel populaire El Chiringuito. Hij werd door de politie opgepakt in verband met een operatie die de cocaïnehandel aan banden moet leggen.

In totaal werden er tien arrestaties verricht. De Colombiaan verzekerde dat hij geen banden heeft met het criminele circuit. Hij gaf wel toe dat hij er een handel in smaragd op nahoudt...