Regering komt met update over groepstrainingen en sportevenementen

De regering heeft vanmiddag een update gegeven over groepstrainingen en grote sportevenementen.

Vanaf maandag 18 mei zul sporttrainingen en lessen in open lucht mogen hervatten. Dat zal dan wel gebeuren met maximaal 20 personen, terwijl ook social distancing van kracht blijft. Het is ook telkens verplicht een verantwoordelijke of coach bij de groep te zetten. Cafetaria's daarentegen blijven wel gesloten.

Over grote sportevenementen is nog geen definitieve beslissing genomenen. Vooralsnog blijft dat verboden tot en met 30 juni.

Het is voorlopig nog even afwachten voor aankomende versoepelingen. Deze maatregelen blijven al zeker van kracht tot 8 juni.