📷 Arsenal blikt op geniale wijze terug naar historisch seizoen

Exact 16 jaar geleden schreef Arsenal voetbalgeschiedenis. 'The Gunners' werden namelijk kampioen in Engeland, dat is op zich al een mooi seizoen. Maar ze deden dat ook nog eens zonder een wedstrijd te verliezen, iets dat nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van de Premier League.

En op social media heeft de club op fantastische wijze verwezen naar hun historische feit 16 jaar geleden. De club heeft in haar bio namelijk alle letters 'l' verwijderd. In het Engels staat de letter voor 'loss' en aangezien Arsenal niet verloren heeft in het seizoen 2003/2004, hebben ze de l even verwijderd om hun titel van 'The Invincibles' nog wat meer in de verf te zetten. Geen puntenrecord Geen puntenrecord Ondanks dat Arsenal geenenkele wedstrijd verloren heeft dat seizoen, hebben ze niet het puntenrecord in de Premier League. Ze speelden dat seizoen ook 12 keer gelijk en strandden uiteindelijk op 90 punten. Twee jaar geleden haalde Manchester City 100 punten binnen en vorig jaar 98. Liverpool was lang op weg om het record van Arsenal te evenaren én beter te doen qua punten. Maar de verliespartij tegen Watford zorgde ervoor dat Arsenal tot op heden de enige ploeg is met zo'n historisch seizoen.