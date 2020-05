Kampioen Club Brugge gaat een groot virtueel feest organiseren

Door de coronacrisis kan Club Brugge haar Belgische titel niet met haar fans vieren. Maar om deze afwezigheid goed te maken, zal de club deze zondag een virtuele show organiseren. Het zal een groot feest worden.

Het begint om 17.30 uur en het is te volgen op Facebook en YouTube. Alle informatie is op de site van de club terug te vinden. Ruud Vormer heeft ondertussen al het woord genomen om deze bijzondere gebeurtenis te vieren.

Time to celebrate! 🥳 Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW

This is your captain speaking! 💙🖤 #KAMP16EN pic.twitter.com/kH2DiyoNoS