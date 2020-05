Club Brugge plant zondagavond heus virtuele kampioenenshow: VRBRUGES

Club Brugge verzekerde zich vrijdag van de zestiende landstitel in de geschiedenis. Bij een titel hoort een kampioenenfeest. Dat zal ook dit seizoen niet anders zijn. Club heeft namelijk een heuse virtuele kampioenenshow op poten gezet.

De coronacrisis gooit dan wel roet in het eten, maar de kersverse landskampioen heeft een knap alternatief uit de mouwen geschud voor zijn fans: "VRBRUGES".

In deze virtuele kampioenenshow, die live te volgen is via Facebook en Youtube, kunnen fans de kampioenenviering volgen.

DJ van dienst is Clinton Mata, die het Zoom-feestje van de nodige beats zal voorzien. Philippe Clement, Ruud Vormer, Simon Mignolet, Hans Vanaken, Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zijn studiogasten van dienst.