Antwerp of China? Mbokani heeft één doorslaggevende voorwaarde: "Als dat niet zo is,dan teken ik elders. Ik ga niet blíjven wachten"

Op vrijdag bereikte ons het nieuws dat Chinese clubs een oogje hebben op Dieumerci Mbokani. De topschutter van Antwerp bevestigt nu zelf de interesse, maar blijft ook de deur op een kier houden voor een verlengd verblijf op de Bosuil.

In Het Nieuwsblad schenkt de Congolese spits klare wijn: "Het probleem is dat ik de voorbije weken niks meer van de club heb gehoord. Ik weet wel dat het bestuur nog een jaar met me verder wil, en ik wil ook blijven, want ik ben hier graag. Maar alleen als ik voor twéé jaar kan verlengen."

"Ik heb Antwerp al veel diensten bewezen en de club mee naar boven gestuwd, ik vind dat ik dat verdien. Ik moet ook aan mijn toekomst en familie denken. Dat ik al 34 ben, mag niet meespelen. Ik voel me nog goed, dat is wat telt. Ik hoop dus dat de club nog iets doet. Als dat niet zo is, het zij zo. Dan teken ik elders. Ik ga niet blíjven wachten", een duidelijke hint van Mbokani naar het bestuur.

China

Hoe zit het dan met de Chinese interesse? "Ik heb inderdaad een voorstel op zak. Het is financieel erg interessant - ik kan er meer verdienen dan in België - en daar kan ik wél meteen voor twee jaar tekenen. Dus uiteraard sta ik ervoor open. Ik sta open voor alles. Ook nog voor Antwerp. Maar mijn standpunt is duidelijk: ik verleng alleen voor twee jaar."