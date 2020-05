AA Gent grote winnaar van Algemene Vergadering: "16 clubs is maximum, en dat zeg ik niet uit eigenbelang"

Verrassing alom toen de piste van 18 eersteklassers van tafel werd geveegd en er terug geopteerd werd voor een competitie met 16 ploegen. Tot grote vreugde van onder meer AA Gent-voorzitter Ivan De Witte.

VTM sprak met Ivan De Witte de uitkomsten van de vergadering door. Op de vraag of AA Gent de grote winnaar was, reageerde De Witte sec. "Dat zou te gemakkelijk zijn om dat te zeggen. Iedereen weet dat het onze overtuiging is dat zestien clubs het maximum is. Om heel eerlijk te zijn: voor mij zou de competitie zelfs maar uit veertien ploegen moeten bestaan", aldus De Witte.

"Maar nogmaals: ik zeg dit niet uit eigenbelang. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er in het Belgische territorium maar plaats is voor zestien profclubs."

Ook over de vernieuwde 'champions play-off', met vier in plaats van zes ploegen, gaf De Witte zijn kijk. "In het begin was ik er niet echt voorstander van. Maar nu het beslist is, kijk ik er toch naar uit. Ik denk dat het een extra pigment kan geven aan onze competitie."