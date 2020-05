Hans Vanaken hoopt dat de bekerfinale nog gespeeld kan worden: "De dubbel pakken zou speciaal zijn"

Vandaag staat een virtueel titelfeest op het programma bij Club Brugge. Wie zeker niet mag ontbreken op het feest, is uiteraard Hans Vanaken. De aanvallende middenvelder was ook dit seizoen één van de smaakmakers bij zijn club.

VTM Nieuws had een interview met Hans Vanaken net voor het virtuele titelfeest. De Gouden Schoen had het onder meer over een eventuele bekerfinale tegen Antwerp. Zo zou hij het speciaal vinden als ze de dubbel zouden kunnen pakken.

"We kijken uit naar de bekerfinale. De dubbel pakken zou heel speciaal zijn. Het is wel jammer dat, als het doorgaat, het zonder publiek zal zijn, want het was zeker een heel sfeervolle wedstrijd geweest. Het zou ook op sportief vlak anders kunnen zijn, want door de transferperiode kunnen er al andere spelers zijn", aldus Hans Vanaken.