Bekerfinale spelen als 'galawedstrijd'? In Nederland bekijken ze de optie

In Nederland mogen ze pas in september opnieuw voetballen. Het spelen van de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord lijkt dus helemaal uitgesloten. Maar volgens KNVB-directeur Eric Gudde klopt dat niet helemaal.

"De plekken voor Europees voetbal zijn al uitgedeeld natuurlijk", zei Gudde bij NOS Studio Sport. "Maar een 'galawedstrijd' tussen de twee clubs zit er wel in."

In Nederland bekijken ze of ze de Johan Cruijff Schaal (Supercup) niet kunnen vervangen door de bekerfinale. "Je kan wel een soort van openingswedstrijd in september of oktober organiseren", aldus Gudde.

Voor FC Utrecht komt de bekerfinale hoe dan ook te laat aangezien ze geen aanpraak meer kunnen maken op een Europees ticket. Via de beker konden ze nog Europa League afdwingen, maar dat ticket is naar de derde in de stand gegaan. Utrecht eindigde als zesde net buiten de Europese tickets.