Jeugdtrainingen bij Lierse weer opgestart

Lierse K. kreeg goed nieuws te horen na alle commotie rond de competities. De fusieclub mag ook volgend jaar in de eerste amateur klasse aantreden. De club start daarom ook al met de voorbereidingen voor volgend seizoen.

De Pallieters kondigden aan dat de jeugd de trainingen zal hervatten. De club trof de voorbije dagen voorbereidingen waardoor vanaf vandaag de trainingen van de U8 tot de U17 vrijblijven kunnen heropstarten. Die trainen worden geleid door Dirk Gyselinckx.

“Onze sites in Kessel en Oosterwijk zijn klaar om onze spelertjes op een veilige manier en volgens de coronarichtlijnen op te vangen”, zegt Stefan Van Lommel. ­“Onze club schenkt heel veel aandacht aan de kwaliteit van de opleiding."

"Aangezien we de voorbije maanden door ­corona plots een halt werden toe­geroepen, willen we onze spelers nu de mogelijkheid geven om die ­verloren tijd weer in te halen. We zullen de komende zes weken nog verder oefensessies aanbieden.”