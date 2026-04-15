Lorenz Lomme, voetbaljournalist
"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen
Ivan Leko is een voetbalromanticus pur sang. Voor de clash tegen Union geeft hij aan wat volgens hem nodig is om de titel te winnen.

Ivan Leko en Club Brugge zijn met zes op zes begonnen aan de play-offs na driepunters tegen Anderlecht en Sint-Truiden. Nu volgt een kraker tegen Union, die al richtinggevend zou kunnen zijn in de titelstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Leko met DAZN.

Leko hamert op een goede verdediging

"Het zal me misschien niet populair maken als ik het zeg", steekt Leko van wal. "Want dan ik zou eerder moeten zeggen dat we aanvallend en agressief voetbal zouden spelen, op de helft van de tegenstander. Daar houden we allemaal van. Dat is heel goed. Ik houd daar ook van. Ik ben een romanticus op dat vlak. Ik kijk graag naar teams die zo spelen."

"Maar de realiteit is: in de play-offs winnen de ploegen die de minste tegengoals incasseren", weet de Kroaat. "Een van de beste trainers in de geschiedenis, Alex Ferguson, zei ooit: 'met je aanval win je matchen, met je verdediging win je trofeeën.'"

"Dat wil niet zeggen dat we gaan verdedigen, de bus gaan parkeren in onze eigen zestien en gaan voetballen om geen tegengoals te slikken. Maar we zijn er ons van bewust dat een goede verdediging ons een titel kan opleveren."

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

