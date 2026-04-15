Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Sporting Portugal staat met de rug tegen de muur na de 0-1-nederlaag tegen Arsenal. Maar Zeno Debast blijft erin geloven en wil de ploeg helpen: hij is eindelijk verlost van zijn knieproblemen. En hij mikt hoog de komende weken en maanden.

Zeno Debast zat in de heenmatch tegen Arsenal nog op de bank. Maar hij is weer voor 100% fit en speelde dit weekend ook de volledige competitiewedstrijd tegen Estrela Amadora. "Ik voel me nu veel beter. Ik voel me sterker en heb helemaal geen pijn meer."

De invloed van Vincent Kompany blijft voelbaar

"De concurrentie is stevig hier, het zijn allemaal goede verdedigers. Maar ik denk dat ik de ploeg kan helpen. Niet alleen verdedigend, maar ook in mijn opbouw. Met een lange pass vooruit kan ik het spel versnellen; dat is een van mijn sterke punten", legt hij uit in een gesprek met Pickx.

Debast leerde van de besten: "Ik herken mezelf vooral in Jan Vertonghen en Vincent Kompany. Ik voel me een mix van die twee. Ik heb als speler ontzettend veel geleerd van Kompany als trainer, meer dan in heel mijn carrière tot nu toe, en dat in amper zes of zeven maanden. Dat waren uitzonderlijke trainingen, en daarna ging het vooral om leren verdedigen. Ik heb dingen geleerd die ik voordien nog nooit gezien had."

Zeno Debast heeft veel bijgeleerd

Net als zijn illustere voorgangers kan Zeno Debast ook uitpakken met een stevig afstandsschot. Zo maakte hij tijdens de laatste interlandperiode ook zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels: "Dat was een geweldig gevoel, en het doet echt veel voor het vertrouwen. Na vier maanden aan de kant, dat eerste doelpunt... Eindelijk! Het was een heel emotioneel moment. Ik kijk enorm uit naar het WK. Ik was er in 2022 in Qatar al bij, maar ik heb niet gespeeld. Misschien is het moment nu ideaal. Het is de droom van elke jonge speler."

Lees ook... En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen›

"Vooral wil ik een trofee winnen met Sporting Lissabon. We zitten nog in de Champions League, maar na die late goal van Arsenal vorige week wordt het moeilijk om nog de halve finales te halen. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Daarnaast doen we ook nog altijd mee voor de Portugese landstitel en de beker", besluit hij.