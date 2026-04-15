Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Sporting Portugal staat met de rug tegen de muur na de 0-1-nederlaag tegen Arsenal. Maar Zeno Debast blijft erin geloven en wil de ploeg helpen: hij is eindelijk verlost van zijn knieproblemen. En hij mikt hoog de komende weken en maanden.

Zeno Debast zat in de heenmatch tegen Arsenal nog op de bank. Maar hij is weer voor 100% fit en speelde dit weekend ook de volledige competitiewedstrijd tegen Estrela Amadora. "Ik voel me nu veel beter. Ik voel me sterker en heb helemaal geen pijn meer."

"De concurrentie is stevig hier, het zijn allemaal goede verdedigers. Maar ik denk dat ik de ploeg kan helpen. Niet alleen verdedigend, maar ook in mijn opbouw. Met een lange pass vooruit kan ik het spel versnellen; dat is een van mijn sterke punten", legt hij uit in een gesprek met Pickx.

Debast leerde van de besten: "Ik herken mezelf vooral in Jan Vertonghen en Vincent Kompany. Ik voel me een mix van die twee. Ik heb als speler ontzettend veel geleerd van Kompany als trainer, meer dan in heel mijn carrière tot nu toe, en dat in amper zes of zeven maanden. Dat waren uitzonderlijke trainingen, en daarna ging het vooral om leren verdedigen. Ik heb dingen geleerd die ik voordien nog nooit gezien had."

Net als zijn illustere voorgangers kan Zeno Debast ook uitpakken met een stevig afstandsschot. Zo maakte hij tijdens de laatste interlandperiode ook zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels: "Dat was een geweldig gevoel, en het doet echt veel voor het vertrouwen. Na vier maanden aan de kant, dat eerste doelpunt... Eindelijk! Het was een heel emotioneel moment. Ik kijk enorm uit naar het WK. Ik was er in 2022 in Qatar al bij, maar ik heb niet gespeeld. Misschien is het moment nu ideaal. Het is de droom van elke jonge speler."

"Vooral wil ik een trofee winnen met Sporting Lissabon. We zitten nog in de Champions League, maar na die late goal van Arsenal vorige week wordt het moeilijk om nog de halve finales te halen. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Daarnaast doen we ook nog altijd mee voor de Portugese landstitel en de beker", besluit hij.

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

Sporting Lissabon 0-1 Arsenal
Real Madrid 1-2 Bayern München
Barcelona 0-2 Atlético Madrid
PSG 2-0 Liverpool FC
Atlético Madrid 1-2 Barcelona
Liverpool FC 0-2 PSG
Arsenal 21:00 Sporting Lissabon
Bayern München 21:00 Real Madrid

