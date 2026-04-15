Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Romelu Lukaku werd uit de A-kern van Napoli en kan zich nu volledig richten op zijn enige overblijvende doel dit seizoen: het WK. Daarna volgt onvermijdelijk een transfer, zo lijkt het ondertussen. En dus droomt RSC Anderlecht stilaan luidop van de komst van de aanvaller.

Hoewel er op 20 april een gesprek met zijn coach, Antonio Conte, gepland staat, lijkt het lot van Romelu Lukaku al bezegeld: hij is bij Napoli uit de A-kern gezet nadat hij meerdere oproepen negeerde om zich in België te laten behandelen, bij Lieven Maesschalck.

Rampscenario voor alle partijen

Een echt rampscenario voor alle betrokken partijen. Voor de club, die in 2024 30 miljoen euro aan Chelsea betaalde, voor Lukaku zelf, die niet meer kan spelen en geen ritme kan opdoen richting WK, én voor de Rode Duivels om dezelfde reden.

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels heeft zo goed als zeker zijn laatste wedstrijd voor Napoli al gespeeld, en hij zal zonder wedstrijdritme aan het WK beginnen. Iedereen herinnert zich natuurlijk nog de editie van 2022, toen Lukaku ook zonder ritme arriveerde. Big Rom viel twee keer in zonder te scoren en liet tegen Kroatië enkele bijzonder grote kansen liggen.

Het WK, en daarna een transfer... naar Saoedi-Arabië voor Romelu Lukaku?

Heel België vreest uiteraard een herhaling van dat scenario, minder dan twee maanden voor de start van het toernooi. Romelu Lukaku zal echter individueel blijven trainen, zoals hij dat al doet, om te proberen klaar te raken voor wat waarschijnlijk het laatste WK van zijn carrière wordt.

Daarna volgt onvermijdelijk een transfer voor hem, terwijl zijn contract nog loopt tot 30 juni 2027. In de hoofdstad hopen ze uiteraard op een grote terugkeer naar Sporting Anderlecht, maar de topclubs uit Istanbul (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray) volgen de situatie op de voet... net als Saoedi-Arabië, dat hem al langer op het oog heeft en zowat kandidaat nummer één lijkt.