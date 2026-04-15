Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Waar is Mahamadou Diawara gebleven? Na een veelbelovende start van het seizoen is de middenvelder sinds december van de aardbodem verdwenen, zo lijkt het wel. En het zijn niet zijn sportieve prestaties die ter discussie staan.

Om Mandela Keita te vervangen, die voor bijna 12 miljoen euro naar Parma vertrok, contracteerde Royal Antwerp Mahamadou Diawara, een voormalig jeugdspeler van Paris Saint-Germain, die momenteel onder contract staat bij Olympique Lyonnais.

Diawara op huurbasis bij Royal Antwerp FC

Diawara kwam eind september 2025 op huurbasis over naar The Great Old. De voormalige Franse jeugdinternational was aan het begin van het seizoen een vaste waarde in de basis onder Stef Wils en leverde ondanks de problemen van het team een ​​aantal veelbelovende prestaties.

Maar alles veranderde voor hem toen Joseph Oosting Stef Wils opvolgde als trainer. Na zijn laatste wedstrijd tegen Genk in december werd Mahamadou Diawara simpelweg buitenspel gezet, naar de reservebank verwezen en zelfs meerdere keren uit de selectie gelaten.

Een lekkere zomerdeal voor een club uit Jupiler Pro League komende zomer?

Volgens Sacha Tavolieri en Sky Sports gaat het echter niet om sportieve redenen. Diawara betaalt naar verluidt een hoge prijs voor het nieuwe beleid van Antwerp, dat gericht is op het promoten van spelers die bij de club zijn opgeleid.





Deze zomer keert hij daarom terug naar Lyon, dat hem niet wil behouden en naar verluidt een vraagprijs van 1,5 miljoen euro heeft vastgesteld. Een bedrag dat voor de meeste clubs in onze Pro League haalbaar is.