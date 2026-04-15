Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

De eerste geruchten over de zomertransferperiode doen de ronde. Twee linksbacks worden al in verband gebracht met Standard Liège, en niet zonder reden. Deze zomer zal Marc Wilmots de concurrentie moeten aanscherpen voor Gustav Mortensen, die dit seizoen onmisbaar was.

Volgens de info van Africafoot, heeft Standard Luik zijn oog laten vallen op Yvan Dibango (24), een Kameroens international en linksachter die sinds februari 2024 in de Oekraïense hoogste klasse speelt bij FK Kryvbas Kryvyi Rih.

Standard heeft dringend nood aan een linksachter

Dibango is een opportuniteit, want zijn contract loopt in juni af en hij zou dus transfervrij zijn. Op Transfermarkt wordt hij op 1,5 miljoen euro geschat. En ook de naam van Christ Tapé is ondertussen al genoemd in De Vurige Stede.

Nochtans hebben ze bij Standard met Mortensen al een linksachter die dit seizoen van belang was. Hem vervangen? Neen, dat is niet de eerste bedoeling. Het gaat vooral om het aanscherpen van de concurrentie, zo blijkt.

Mortensen maalt niet om mogelijke extra concurrentie

En Mortensen zelf? Die lijkt er niet om te malen: "Ik vind concurrentie fijn. Als er een andere speler bijkomt, zal ik er alles aan doen om speeltijd te krijgen", antwoordde de speler zelf vijf dagen geleden tijdens een persconferentie.



"Dat is het belangrijkste voor mij. Het is ook goed als iemand je extra motiveert om te verbeteren." De directie heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar er wordt deze zomer wel een nieuwe linksback verwacht bij Sclessin.