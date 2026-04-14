'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

Volgens Afrikaanse bronnen zou Standard zijn interesse kenbaar hebben gemaakt in Yvan Dibango, de linksachter van Kryvbas Kryvyi Rih. Een opmerkelijke transfer in de maak voor de Rouches?

Volgens de info van Africafoot, heeft Standard Luik zijn oog laten vallen op Yvan Dibango (24), een Kameroens international en linksachter die sinds februari 2024 in de Oekraïense hoogste klasse speelt bij FK Kryvbas Kryvyi Rih.

Transfervrije speler Yvan Dibango

Dibango is een opportuniteit, want zijn contract loopt in juni af en hij zou dus transfervrij zijn. Op Transfermarkt wordt hij op 1,5 miljoen euro geschat. In 2024 werd de Kameroener twee keer opgeroepen door Marc Brys, toen bondscoach van de Ontembare Leeuwen. Tot een officieel debuut kwam het echter nog niet.

De carrière van Yvan Dibango is opvallend: opgeleid in eigen land tekent hij in 2021... in Wit-Rusland, waar hij zich doorzet (5 goals en 9 assists in 49 matchen voor Isloch Minsk). Na een passage in Estland, waar hij weinig speelt, trekt Dibango naar Oekraïne, waar hij doorbreekt (14 assists in 92 matchen).

Gaat Dibango naar Standard?

Nog steeds volgens Africafoot staat Dibango op de radar van meerdere clubs, onder meer Apollon Limassol op Cyprus en enkele Poolse teams. Standard krijgt dus concurrentie als de interesse van stamnummer 16 effectief is.



Wat dit gerucht geloofwaardig maakt, is misschien het feit dat de belangen van Yvan Dibango momenteel beheerd worden door... een Luikenaar: de Kameroener tekende namelijk bij U-Turn Management, het bedrijf van François Henke, dat onder meer Mickaël Biron (ex-RWDM, ex-OHL) in zijn portefeuille heeft.