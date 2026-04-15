De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Auteur van zijn tiende doelpunt van het seizoen afgelopen weekend tegen Seraing, ontploft Roméo Vancy Mabanza helemaal in het shirt van Lokeren. De Burundese aanvaller is een van de meest trefzekere spelers van de terugronde in de Challenger Pro League.

Eind januari kruiste Roméo Vancy Mabanza het pad van Radja Nainggolan bij zijn vertrek bij Patro Eisden, de club waar hij kennismaakte met het Belgische profvoetbal, om vervolgens naar Lokeren te trekken.

Vancy Mabanza maakt indruk bij Lokeren

Na twee goals op het einde van vorig seizoen bij zijn debuut in de Challenger Pro League, maakte de ex-speler van Warnant, Tienen en Schifflange (Luxemburg) er dit seizoen onder Stijn Stijnen al snel opnieuw twee, voor hij op Daknam helemaal ontplofte.

In tien competitiewedstrijden en 874 speelminuten maakte de 25-jarige Burundese spits al acht doelpunten voor Lokeren. Daarmee is hij een van de meest trefzekere spelers in de Challenger Pro League tijdens de tweede seizoenshelft.

Tien goals, waarvan acht in tien matchen voor Roméo Vancy Mabanza

Roméo Vancy Mabanza maakte vorig weekend tegen RFC Seraing zijn tiende doelpunt van het seizoen. Het hoeft dan ook niet gezegd hoe belangrijk de in Brazzaville geboren aanvaller is geweest voor Lokeren. De ploeg heeft uiteindelijk maar zes punten voorsprong op Seraing, zeven op Francs Borains en acht op RWDM. Zonder een aanvaller die het verschil kan maken, had Lokeren in de problemen kunnen komen.



Mabanza kwam drie maanden geleden en ligt bij Lokeren nog onder contract tot 30 juni 2027, met een extra jaar als optie. Maar als hij op dit niveau blijft presteren, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zo lang zal moeten wachten om in zijn carrière een volgende stap te zetten.