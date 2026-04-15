De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Auteur van zijn tiende doelpunt van het seizoen afgelopen weekend tegen Seraing, ontploft Roméo Vancy Mabanza helemaal in het shirt van Lokeren. De Burundese aanvaller is een van de meest trefzekere spelers van de terugronde in de Challenger Pro League.

Eind januari kruiste Roméo Vancy Mabanza het pad van Radja Nainggolan bij zijn vertrek bij Patro Eisden, de club waar hij kennismaakte met het Belgische profvoetbal, om vervolgens naar Lokeren te trekken.

Vancy Mabanza maakt indruk bij Lokeren

Na twee goals op het einde van vorig seizoen bij zijn debuut in de Challenger Pro League, maakte de ex-speler van Warnant, Tienen en Schifflange (Luxemburg) er dit seizoen onder Stijn Stijnen al snel opnieuw twee, voor hij op Daknam helemaal ontplofte.

In tien competitiewedstrijden en 874 speelminuten maakte de 25-jarige Burundese spits al acht doelpunten voor Lokeren. Daarmee is hij een van de meest trefzekere spelers in de Challenger Pro League tijdens de tweede seizoenshelft.

Tien goals, waarvan acht in tien matchen voor Roméo Vancy Mabanza

Roméo Vancy Mabanza maakte vorig weekend tegen RFC Seraing zijn tiende doelpunt van het seizoen. Het hoeft dan ook niet gezegd hoe belangrijk de in Brazzaville geboren aanvaller is geweest voor Lokeren. De ploeg heeft uiteindelijk maar zes punten voorsprong op Seraing, zeven op Francs Borains en acht op RWDM. Zonder een aanvaller die het verschil kan maken, had Lokeren in de problemen kunnen komen.


Mabanza kwam drie maanden geleden en ligt bij Lokeren nog onder contract tot 30 juni 2027, met een extra jaar als optie. Maar als hij op dit niveau blijft presteren, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zo lang zal moeten wachten om in zijn carrière een volgende stap te zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen
Vancy Romeo Mabanza

Meer nieuws

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30
De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15:00
En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

14:40
2
Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

14:20
1
Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

13:30
'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

13:00
Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

12:40
7
Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

12:20
Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

12:00
De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

11:40
6
Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

11:20
🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
16
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
1
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
23
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
4
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
21
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
14
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00
Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

21:40
2
Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

21:20
1
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
1
Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

20:00
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
1
Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

19:20
1
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 17/04 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/04 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 17/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 17/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/04 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 17/04 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 17/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 17/04 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Lommelaar Lommelaar over Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen Vital Verheyen Vital Verheyen over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' FCB vo altijd FCB vo altijd over Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge" snuffel snuffel over De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Stigo12 Stigo12 over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden? Dinkalink Dinkalink over Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst Sv1978 Sv1978 over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved