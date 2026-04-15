Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

In de Nations League is speeldag 3 van de 6 al achter de rug. De Belgian Red Flames leken op weg naar een prima uitgangspositie, maar in minuut 95 kregen ze andermaal het deksel op de neus. En zo staat er nog meer druk op de volgende wedstrijd in Leuven.

Na twee vlotte zeges tegen Israël was het deze week tijd voor Schotland. Met goede prestaties tegen de Schotten konden de Flames hun weg inzetten richting promotie opnieuw naar de A-League en een beter pad richting WK 2027-kwalificaties.

België speelt 1-1 gelijk in en tegen Schotland

De Schotten hadden al twee keer vlotjes Luxemburg opzij gezet - iets wat de Flames in juni ook wel zullen doen normaal gezien. Om niet op het doelsaldo te moeten speculeren is het echter zaak om tegen Schotland minstens 4 op 6 te pakken.

Om dat te doen zal het in Leuven moeten gebeuren op zaterdag 18 april. De heenwedstrijd in Schotland eindigde namelijk op een 1-1 gelijkspel. Sari Kees had de Belgen na een kwartier nochtans op voorsprong gebracht.

Pijnlijk gelijkspel, maar "alles nog in eigen handen"

In het absolute slot maakte McGovern echter nog de 1-1, waardoor de terugwedstrijd binnen drie dagen nog belangrijker wordt voor beide landen. Ook met oog op het WK 2027, want groepswinst is alvast voor de eerste ronde van de kwalificaties van groot belang.



"We hebben alles in eigen handen, dus dat is goed. 3 punten waren beter geweest, maar we moeten blij zijn met dit punt. We mogen ook niet vergeten dat we met veel jonge speelsters op het veld stonden en zij leren hiervan", aldus bondscoach Gunnarsdottir tegen Sporza.