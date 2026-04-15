Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"
In de Nations League is speeldag 3 van de 6 al achter de rug. De Belgian Red Flames leken op weg naar een prima uitgangspositie, maar in minuut 95 kregen ze andermaal het deksel op de neus. En zo staat er nog meer druk op de volgende wedstrijd in Leuven.

Na twee vlotte zeges tegen Israël was het deze week tijd voor Schotland. Met goede prestaties tegen de Schotten konden de Flames hun weg inzetten richting promotie opnieuw naar de A-League en een beter pad richting WK 2027-kwalificaties.

België speelt 1-1 gelijk in en tegen Schotland

De Schotten hadden al twee keer vlotjes Luxemburg opzij gezet - iets wat de Flames in juni ook wel zullen doen normaal gezien. Om niet op het doelsaldo te moeten speculeren is het echter zaak om tegen Schotland minstens 4 op 6 te pakken.

Om dat te doen zal het in Leuven moeten gebeuren op zaterdag 18 april. De heenwedstrijd in Schotland eindigde namelijk op een 1-1 gelijkspel. Sari Kees had de Belgen na een kwartier nochtans op voorsprong gebracht.

Pijnlijk gelijkspel, maar "alles nog in eigen handen"

In het absolute slot maakte McGovern echter nog de 1-1, waardoor de terugwedstrijd binnen drie dagen nog belangrijker wordt voor beide landen. Ook met oog op het WK 2027, want groepswinst is alvast voor de eerste ronde van de kwalificaties van groot belang.


"We hebben alles in eigen handen, dus dat is goed. 3 punten waren beter geweest, maar we moeten blij zijn met dit punt. We mogen ook niet vergeten dat we met veel jonge speelsters op het veld stonden en zij leren hiervan", aldus bondscoach Gunnarsdottir tegen Sporza.

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

