Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

Vanavond nemen Bayern München en Real Madrid het tegen elkaar op voor een plek in de halve finales van de Champions League. Volgens Toni Kroos is Real ondanks de 1-2 uit de heenwedstrijd niet kansloos.

Bayern domineerde vorige week grote delen van de heenwedstrijd en trok met een 1-2-zege op zak huiswaarts. Luis Díaz en Harry Kane schonken Der Rekordmeister een dubbele voorsprong, maar Kylian Mbappé milderde nog tot 1-2.

Toni Kroos speelde in zijn carrière voor zowel Bayern als Real en is dus uitstekend geplaatst om vooruit te blikken. Volgens de voormalige Duitse international is Real zeker niet kansloos in Duitsland, omdat Bayern niet foutloos zal blijven.

Real zal altijd gevaarlijk worden

"Ze gaan hoe dan ook zo nu en dan een foutje maken", verklaart hij in zijn podcast 'Einfach mal Luppen'. "Zet Vini en Mbappé in de een-tegen-een met een Stanicic of een Laimer. Daar is altijd iets te winnen, dat lijkt me duidelijk."

"Voor Real is het belangrijk om rond de 70ste minuut nog steeds in de wedstrijd te zitten", denkt Kroos. "Als je daar geraakt met 1-0, 0-0 of zelfs een 0-1 voorsprong, zit je mentaal nog steeds in de match."

Lees ook... Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League›

"Real zal altijd gevaarlijk worden en als gevaarlijk worden beschouwd, ook door Bayern in eigen huis." Dat belooft voor de clash van vanavond. De aftrap is om 21.00 uur.