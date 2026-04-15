Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

Vanavond nemen Bayern München en Real Madrid het tegen elkaar op voor een plek in de halve finales van de Champions League. Volgens Toni Kroos is Real ondanks de 1-2 uit de heenwedstrijd niet kansloos.

Bayern domineerde vorige week grote delen van de heenwedstrijd en trok met een 1-2-zege op zak huiswaarts. Luis Díaz en Harry Kane schonken Der Rekordmeister een dubbele voorsprong, maar Kylian Mbappé milderde nog tot 1-2.

Toni Kroos speelde in zijn carrière voor zowel Bayern als Real en is dus uitstekend geplaatst om vooruit te blikken. Volgens de voormalige Duitse international is Real zeker niet kansloos in Duitsland, omdat Bayern niet foutloos zal blijven.

Real zal altijd gevaarlijk worden

"Ze gaan hoe dan ook zo nu en dan een foutje maken", verklaart hij in zijn podcast 'Einfach mal Luppen'. "Zet Vini en Mbappé in de een-tegen-een met een Stanicic of een Laimer. Daar is altijd iets te winnen, dat lijkt me duidelijk."

"Voor Real is het belangrijk om rond de 70ste minuut nog steeds in de wedstrijd te zitten", denkt Kroos. "Als je daar geraakt met 1-0, 0-0 of zelfs een 0-1 voorsprong, zit je mentaal nog steeds in de match."

"Real zal altijd gevaarlijk worden en als gevaarlijk worden beschouwd, ook door Bayern in eigen huis." Dat belooft voor de clash van vanavond. De aftrap is om 21.00 uur.

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

23:00
Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

