Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Dolberg moet alweer vertrekken uit Amsterdam. En de geruchtenmolen draait op volle toeren. Zit er een héél spectaculaire terugkeer naar België aan te komen?

AFC Ajax betaalde afgelopen zomer tien miljoen euro om Kasper Dolberg weg te halen bij RSC Anderlecht. De Deense aanvaller kon echter niet brengen waarvoor hij terug naar Amsterdam werd gehaald. 

Met amper drie doelpunten in de Eredivisie kan Dolberg dan ook geen al te best rapport voorleggen. Bovendien is de 56-voudig Deens international al eventjes geen basisspeler meer bij De Godenzonen.

Kasper Dolberg heeft géén toekomst meer in Amsterdam

De Deense media weten dat Dolberg de boodschap heeft gekregen om een oplossing te zoeken. De spits heeft dan wel een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA, maar een toekomst lijkt hij er niét te hebben. 

Zit er een spectaculaire terugkeer naar België aan te komen? De geruchtenmolen meent alvast van wel. Dolberg werd via tussenwegen aangeboden bij RSC Anderlecht. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat paars-wit kapitaalkrachtig genoeg is om hem terug te halen.

Deense aanvaller werd aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax
Ook Club Brugge kreeg een telefoontje om te polsen naar interesse. In West-Vlaanderen wordt de piste niét meteen verticaal geklasseerd. Al zal er eerst het één en ander moeten gebeuren vooraleer Dolberg naar het Jan Breydelstadion kan verhuizen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Kasper Dolberg

Meer nieuws

11:00
9
18:40
3
17:40
23:00
2
22:00
19:40
21:40
1
21:20
18:20
2
21:00
19:00
1
20:20
20:00
17:00
2
19:20
1
18:02
13:30
6
18:02
13:00
16:30
17:20
12:00
3
14:20
3
11:40
5
16:00
13:28
14:00
12:40
15:30
4
12:20
15:00
14:40
9
08:00
08:40
23
11:20
10:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 30
FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 1-1 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 2-2 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 Heerenveen Heerenveen

Nieuwste reacties

kukeluku kukeluku over Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub" Kurt Rosez Kurt Rosez over Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt" Seppe1 Seppe1 over 25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk' Arthur Shelby Arthur Shelby over Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Canard-i Canard-i over Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..." Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) JaKu JaKu over Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld JaKu JaKu over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" JaKu JaKu over 'Arthur Vermeeren maak mogelijk toptransfer naar de Premier League' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved