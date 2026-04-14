Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Kasper Dolberg moet alweer vertrekken uit Amsterdam. En de geruchtenmolen draait op volle toeren. Zit er een héél spectaculaire terugkeer naar België aan te komen?

AFC Ajax betaalde afgelopen zomer tien miljoen euro om Kasper Dolberg weg te halen bij RSC Anderlecht. De Deense aanvaller kon echter niet brengen waarvoor hij terug naar Amsterdam werd gehaald.

Met amper drie doelpunten in de Eredivisie kan Dolberg dan ook geen al te best rapport voorleggen. Bovendien is de 56-voudig Deens international al eventjes geen basisspeler meer bij De Godenzonen.

Kasper Dolberg heeft géén toekomst meer in Amsterdam

De Deense media weten dat Dolberg de boodschap heeft gekregen om een oplossing te zoeken. De spits heeft dan wel een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA, maar een toekomst lijkt hij er niét te hebben.

Zit er een spectaculaire terugkeer naar België aan te komen? De geruchtenmolen meent alvast van wel. Dolberg werd via tussenwegen aangeboden bij RSC Anderlecht. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat paars-wit kapitaalkrachtig genoeg is om hem terug te halen.

Deense aanvaller werd aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge

Lees ook... Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax›

Ook Club Brugge kreeg een telefoontje om te polsen naar interesse. In West-Vlaanderen wordt de piste niét meteen verticaal geklasseerd. Al zal er eerst het één en ander moeten gebeuren vooraleer Dolberg naar het Jan Breydelstadion kan verhuizen.