De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Tenzij er nog een klein mirakel gebeurt, zal RSC Anderlecht het bij de aftrap van de finale van de Beker van België zonder Nathan De Cat moeten stellen. Een kleine ramp, en dat is niet de eerste keer voor paars-wit.

Dit keer kunnen we spreken van een vorm van pech. Want hoewel de medische staf van Sporting Anderlecht vaak met de vinger is gewezen voor langere afwezigheden dan voorzien bij tal van spelers, lijkt de enkelblessure van Nathan De Cat niemand aan te rekenen.

Hoe dan ook: de blessure aan de enkelbanden van Nathan De Cat belooft weinig goeds. Ze voorspelt zelfs het ergste: afwezigheid in de finale van de Beker van België. En we weten het: De Cat is niet het type speler dat een match verandert door in te vallen, als dat al zou kunnen.

Afgelopen seizoen: geen Vertonghen, geen Sardella

Het zal niet de eerste keer zijn, verre van: de voorbije jaren is Anderlecht nooit aan de belangrijkste match van het seizoen begonnen aan 100%. Je zou bijna vergeten dat de finale van 2026 de tweede op rij is voor paars-wit: op zich een knappe prestatie.

En vorig seizoen was het de Anderlecht-defensie die verzwakt was. We herinneren ons de verloren race tegen de klok van Jan Vertonghen, die niet topfit was. De Anderlecht-kapitein speelde de laatste twintig minuten, waardoor Hey het centrum bezette.





Maar een andere, wat onderschatte afwezigheid was die van Killian Sardella. Al is hij dit seizoen maar een schim van zichzelf, vorig seizoen was hij nog een belangrijke titularis en raakte hij net voor de play-offs geblesseerd. Ali Maamar, basisspeler in de bekerfinale, ging niet helemaal vrijuit bij een van de twee tegengoals in de finale.

De misgelopen titel zonder Hazard en Vertonghen

En natuurlijk, een jaar eerder - alle RSCA-supporters herinneren het zich - stond paars-wit héél dicht bij het overnemen van de kop in het kampioenschap, misschien wel om die tot het einde van het seizoen niet meer af te geven. 'Alles' wat moest gebeuren, was Club Brugge kloppen... maar Anderlecht moest dat doen zonder twee sterkhouders.

"We zijn de verkeerde spelers op het verkeerde moment kwijtgeraakt. In die match miste ik Thorgan Hazard, Thomas Delaney en Jan Vertonghen", herinnerde Brian Riemer zich daarover onlangs. Omdat Delaney uiteindelijk te weinig speelde, wordt zijn afwezigheid niet in één adem genoemd met die van Hazard en Vertonghen, maar die laatste twee hadden wél het verschil kunnen maken. En wat als op 14 mei de afwezigheid van Nathan De Cat opnieuw is wat Anderlecht scheidt van een eerste trofee in bijna 10 jaar?