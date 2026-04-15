Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

RSC Anderlecht kan komende zomer mogelijk opnieuw langs de kassa passeren dankzij Bart Verbruggen. De voormalige doelman van paars-wit staat nadrukkelijk in de belangstelling van heel wat clubs en dat kan geld opleveren.

Volgens Engelse media lijkt een vertrek bij Brighton & Hove Albion steeds realistischer voor Bart Verbruggen. De ex-keeper van RSC Anderlecht staat in de belangstelling van heel wat teams uit de Premier League en daarbuiten.

Mag Anderlecht deze zomer extra miljoenen incasseren?

Voor Anderlecht is dat uitstekend nieuws. De Brusselaars bedongen bij zijn transfer een doorverkooppercentage van 15 procent op de meerwaarde. Verbruggen vertrok destijds voor zo’n 20 miljoen euro richting Engeland.

Dat betekent dat paars-wit flink kan meegenieten bij een nieuwe toptransfer. We becijferen het even voor u. Bij een transferbedrag van 40 miljoen euro, komt er drie miljoen euro bij voor Anderlecht (15% op 20 miljoen meerwaarde).

Welk team haalt Bart Verbruggen in huis?

Maar als Verbruggen voor 60 miljoen euro verkocht wordt, kan Anderlecht nog eens ongeveer 6 miljoen euro opstrijken (15% op 40 miljoen euro meerwaarde). Om maar te zeggen: het kan heel snel gaan oplopen voor paars-wit.



Inter, Tottenham en Bayern München zijn maar een paar van de teams die hem erbij zouden willen. Sky Sports houdt het dossier in de gaten en denkt dat er deze zomer zeker actie zal komen in het dossier van de doelman.