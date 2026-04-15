Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Voor KRC Genk zou het wel eens een hele drukke transferzomer kunnen worden. En daarbij klinkt ook de naam Zakaria El Ouahdi steeds luider. Hij lijkt op weg naar een stap hogerop. Waar gaat hij uiteindelijk naartoe?

Het zou wel eens een drukke transferzomer kunnen gaan worden voor KRC Genk. Zo werd op dinsdag nog bekend gemaakt dat er liefst drie teams uit de Premier League ondertussen interesse hebben in Robin Mirisola.

Zakaria El Ouahdi klaar voor stap hogerop

Dat Karetsas en El Ouahdi klaar zijn voor een flinke stap hogerop? Daar lijkt iedereen het ondertussen over eens. Voor beide spelers is er héél veel aandacht. En daarbij zullen de nodige miljoenen naar de CEGEKA-Arena vloeien.

Vanuit de Premier League is er al langer interesse. De Engelse international Kieran Trippier lijkt namelijk op vertrekken te staan bij Newcastle en de Magpies zouden de profielen van Kyriani Sabbe en Zakaria El Ouahdi hebben aangevinkt om hem te vervangen.

PSV wil Newcastle aftroeven voor Zakaria El Ouahdi

Ondertussen zou ook PSV Eindhoven nog eens de forcing willen voeren om El Ouahdi aan te trekken. Dat zou voor de rechtsachter ook meteen spelen in de Champions League betekenen, wat een doorslaggevend argument kan zijn.



Met Everton, Crystal Palace, Stuttgart, Wolfsburg of AC Milan zijn er nog veel andere ploegen die hem wel in huis willen halen. De speler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van ondertussen al liefst vijftien miljoen euro.