25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

Het wordt een drukke transferzomer. Bij Club Brugge, bij Anderlecht, maar zeker ook bij KRC Genk. De Limburgers gaan meer dan waarschijnlijk Karetsas en El Ouahdi kwijtspelen, maar er is nog meer interesse.

Dat Karetsas en El Ouahdi klaar zijn voor een flinke stap hogerop? Daar lijkt iedereen het ondertussen over eens. Maar ook aan de mouw van een aantal andere toppers wordt ondertussen getrokken en ook dat lijkt concreter te worden.

Drie ploegen uit Premier League willen Robin Mirisola van KRC Genk

De Belgische jeugdinternational Robin Mirisola heeft namelijk ook wat interesse weten aan te wakkeren. De Jonge aanvaller is zijn weg naar de A-kern en naar het doel steeds beter aan het vinden en dat zien ze ook in de Premier League.

Volgens Ekrem Konur zijn er liefst drie ploegen uit de Premier League die alvast wat in hem zien. Met Everton, Bournemouth en Nottinham Forest zijn dat het nummer acht, elf en zestien uit de voorlopige stand in Engeland.

Op hoeveel mag KRC Genk hopen voor Robin Mirisola?

Drie mooie clubs die ook wel beseffen dat Genk de 19-jarige centrumspits niet zomaar zal laten vertrekken. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van - alles bij elkaar beschouwd - 'amper' 3,5 miljoen euro, maar hij lijkt voor veel meer te gaan vertrekken.



HIer en daar wordt gezegd dat Genk minstens twintig en misschien zelfs 25 miljoen euro voor hem zou willen vangen. Of dat realistisch is? Met een opbodspelletje vanuit Engeland kan veel, al heeft voorlopig nog niemand een bod officieel binnengebracht in de CEGEKA-Arena.