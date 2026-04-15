Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Vincent Kompany wil vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst in zijn trainerscarrière de halve finales van de Champions League te bereiken. Voor de clash met Real Madrid stelt onze landgenoot zich vragen bij één bepaald thema op het kampioenenbal.

Kompany verdedigt met Bayern München thuis een 1-2-voorsprong tegen Real Madrid. Bij Der Rekordmeister moeten Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah en Konrad Laimer opletten. Zij staan op één gele kaart van een schorsing.

Real doet het zonder de geschorste Aurélien Tchouaméni. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Alvaro Carreras en Dean Huijsen staan op één geel karton van een schorsing. Kompany vindt dat de regels omtrent gele kaarten in de Champions League moeten worden herbeken.

Kompany vindt het best streng

Drie gele kaarten leveren momenteel een schorsing op, maar dat vindt de voormalige Rode Duivel niet logisch in het huidige format. "We hebben meer wedstrijden in de League Phase, maar het zijn nog steeds drie kaarten", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Als je als centrale verdediger tot dit punt komt met drie gele kaarten, heb je eigenlijk goed werk verricht, en toch kun je geschorst zijn voor de halve finales. Ik vind dat best streng."

"Er zou een verkeerde beslissing tussen kunnen zitten, en dan is het bijna onmogelijk voor een centrale verdediger om een schorsing te vermijden", voegt Kompany toe.

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

23:00
Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

22:30
"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

21:20
🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

