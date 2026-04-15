Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

Vincent Kompany wil vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst in zijn trainerscarrière de halve finales van de Champions League te bereiken. Voor de clash met Real Madrid stelt onze landgenoot zich vragen bij één bepaald thema op het kampioenenbal.

Kompany verdedigt met Bayern München thuis een 1-2-voorsprong tegen Real Madrid. Bij Der Rekordmeister moeten Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah en Konrad Laimer opletten. Zij staan op één gele kaart van een schorsing.

Real doet het zonder de geschorste Aurélien Tchouaméni. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Alvaro Carreras en Dean Huijsen staan op één geel karton van een schorsing. Kompany vindt dat de regels omtrent gele kaarten in de Champions League moeten worden herbeken.

Kompany vindt het best streng

Drie gele kaarten leveren momenteel een schorsing op, maar dat vindt de voormalige Rode Duivel niet logisch in het huidige format. "We hebben meer wedstrijden in de League Phase, maar het zijn nog steeds drie kaarten", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Als je als centrale verdediger tot dit punt komt met drie gele kaarten, heb je eigenlijk goed werk verricht, en toch kun je geschorst zijn voor de halve finales. Ik vind dat best streng."

"Er zou een verkeerde beslissing tussen kunnen zitten, en dan is het bijna onmogelijk voor een centrale verdediger om een schorsing te vermijden", voegt Kompany toe.