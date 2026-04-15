WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

Hugo Ekitike heeft een achillespeesblessure opgelopen en zal niet deelnemen aan het WK 2026. Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, maakte het nieuws zelf bekend.

Liverpool werd gisteren uitgeschakeld door PSG in de Champions League. De Reds, die de heenwedstrijd met 2-0 hadden verloren, ondergingen thuis hetzelfde lot. Ze kregen ook extrasportief een stevige domper te verwerken.

Hugo Ekitike bleef na een halfuur immers geblesseerd liggen. De Franse aanvaller werd vervangen door Mohamed Salah en kreeg een zwaar verdict te horen. Hij liep een gescheurde achillespees op en zal een tijdje out.

Bondscoach Didier Deschamps bevestigde het slechte nieuws woensdag op het X-account van de Franse voetbalbond. "Hugo liep dinsdagavond tegen PSG een ernstige blessure op. Door de ernst van zijn blessure zal hij het seizoen bij Liverpool helaas niet kunnen afmaken en niet kunnen deelnemen aan het WK."

Deschamps betuigt zijn steun

"Hugo is een van de tien jonge spelers die de afgelopen maanden hun debuut hebben gemaakt in de nationale ploeg. Hij had zich perfect in de groep geïntegreerd, zowel op het veld als daarbuiten. Deze blessure is natuurlijk een enorme klap voor hem, maar ook voor het Franse team."

"Hij is enorm teleurgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat Hugo zijn beste niveau zal terugvinden. Maar ik wil hem graag mijn volledige steun betuigen, evenals die van de hele staf. We weten dat hij volop achter het Franse team staat, en we denken allemaal heel hard aan hem.”



