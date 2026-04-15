Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

Lorenz Lomme
Word fan van Portugal! 67

Net als Rudi Garcia is Roberto Martinez druk bezig met de voorbereidingen voor het WK. Hij opent zijn toernooi met Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. BIj dat laatste land zal hij met Joris Kayembe een oude bekende weerzien.

Voordat hij ervoor koos om voor de DR Congo uit te komen, werd Kayembe door Martinez drie keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij kwam zelfs in actie in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust en tegen Zwitserland in de Nations League. Kayembe speelde toen bij Charleroi.

De huidige verdediger van Genk herinnert het zich nog heel goed. "Na enkele moeilijke momenten en blessures opende Martinez voor mij de deur naar de Rode Duivels. Ik zal heel blij zijn om hem weer te zien en we zullen zeker enkele woorden wisselen", vertelt hij aan SudInfo.

Ondertussen is flankverdediger nog steeds in de wolken met de historische kwalificatie voor het WK. "Ik weet niet of ik ooit nog zo'n moment zal meemaken. Op een WK spelen is voor mij het hoogtepunt van mijn carrière. Ik kan het nog steeds amper geloven."


De 31-jarige Kayembe zit ondertussen al aan 24 optredens voor de DRC Congo. Daarin wist hij nog niet te scoren. Bij Genk was hij al goed voor 111 optredens (4 goals, 7 assists).

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

