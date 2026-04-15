Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 4 reacties
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Champions League gingen we vanavond op zoek naar de laatste twee halvefinalisten. Deze teams schaarden zich bij de laatste vier.

Dé affiche van de avond was uiteraard Bayern München tegen Real Madrid. De Koninklijke moest in de Allianz Arena een 1-2-achterstand ophalen en schoot meteen in actie.

Neuer speelde pardoes in de voeten van Arda Güler en de jonge Turk liet de kans niet liggen: 0-1. Dat was het begin van een dolle eerste helft. Pavlović scoorde na mistasten van Lunin op een hoekschop, maar Güler schonk Real een nieuwe voorsprong op vrije trap: 1-2. Harry Kane hing de bordjes in evenwicht in de 38e minuut, maar Mbappé reageerde meteen. We gingen rusten met 2-3.

Bayern dreigde in de tweede helft via Diaz en Olise. Tussendoor vond Mbappé Neuer op zijn weg na een schitterende pass van Alexander-Arnold. Het bleef lang gelijk, tot Camavinga rood kreeg (2x geel) en Diaz in de 89e minuut scoorde met een afgeweken schot: 3-3. Olise zette de kers nog op de taart met de schitterende 4-3. Bayern door, Real Madrid uitgeschakeld. Kompany en co nemen het in de laatste vier op tegen PSG.

Arsenal stoot door na brilscore

In de andere wedstrijd verdedigde Arsenal tegen Sporting CP een 0-1 uit de heenwedstrijd. Kai Havertz zorgde toen voor de enige treffer en de goede uitgangspositie voor Mikel Arteta en co.

Deze keer hielden beide teams elkaar helemaal in evenwicht in Londen: 0-0. Sporting creëerde enkele gevaarlijke kansen en raakte in de eerste helft de paal. Leandro Trossard mocht laat invallen en raakte de paal met de kop. Arsenal stoot door en speelt in de halve finales tegen Atlético Madrid. Dat schakelde FC Barcelona uit.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Sporting Lissabon

Meer nieuws

Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

20:20
20:00
19:00
22:30
1
22:00
2
21:20
21:40
1
21:00
19:40
19:20
19:10
18:30
18:00
17:40
17:20
17:00
16:30
8
16:00
15:30
15:00
14:40
16
14:20
2
14:00
13:30
6
13:00
12:40
9
12:20
12:00
1
11:40
6
11:20
14/04
11:00
10:30
20
10:00
4
09:30
1
09:00
28

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen LordJozef LordJozef over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' JaKu JaKu over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Andreas2962 Andreas2962 over FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling Andreas2962 Andreas2962 over Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond Joe Joe over Bayern München - Real Madrid: 4-3 Canard-i Canard-i over Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst FCB vo altijd FCB vo altijd over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved