Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

In de Champions League gingen we vanavond op zoek naar de laatste twee halvefinalisten. Deze teams schaarden zich bij de laatste vier.

Dé affiche van de avond was uiteraard Bayern München tegen Real Madrid. De Koninklijke moest in de Allianz Arena een 1-2-achterstand ophalen en schoot meteen in actie.

Neuer speelde pardoes in de voeten van Arda Güler en de jonge Turk liet de kans niet liggen: 0-1. Dat was het begin van een dolle eerste helft. Pavlović scoorde na mistasten van Lunin op een hoekschop, maar Güler schonk Real een nieuwe voorsprong op vrije trap: 1-2. Harry Kane hing de bordjes in evenwicht in de 38e minuut, maar Mbappé reageerde meteen. We gingen rusten met 2-3.

Bayern dreigde in de tweede helft via Diaz en Olise. Tussendoor vond Mbappé Neuer op zijn weg na een schitterende pass van Alexander-Arnold. Het bleef lang gelijk, tot Camavinga rood kreeg (2x geel) en Diaz in de 89e minuut scoorde met een afgeweken schot: 3-3. Olise zette de kers nog op de taart met de schitterende 4-3. Bayern door, Real Madrid uitgeschakeld. Kompany en co nemen het in de laatste vier op tegen PSG.

Arsenal stoot door na brilscore

In de andere wedstrijd verdedigde Arsenal tegen Sporting CP een 0-1 uit de heenwedstrijd. Kai Havertz zorgde toen voor de enige treffer en de goede uitgangspositie voor Mikel Arteta en co.

Deze keer hielden beide teams elkaar helemaal in evenwicht in Londen: 0-0. Sporting creëerde enkele gevaarlijke kansen en raakte in de eerste helft de paal. Leandro Trossard mocht laat invallen en raakte de paal met de kop. Arsenal stoot door en speelt in de halve finales tegen Atlético Madrid. Dat schakelde FC Barcelona uit.