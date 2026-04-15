🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

Bayern München ontvangt vanavond Real Madrid in de Champions League. Manuel Neuer ging in het begin van de wedstrijd stevig in de fout.

Bayern had de heenwedstrijd met 1-2 gewonnen na goals van Luis Diaz en Harry Kane. Kylian Mbappé zorgde er met de enige Madrileense treffer voor dat de terugwedstrijd niet helemaal overbodig werd.

Het tweeluik wordt dinsdagavond beslist in de Allianz Arena. Real staat voor een lastige opdracht tegen een Bayern in topvorm dat in de Bundesliga over alles en iedereen heen walst .

Neuer met een blunder

De wedstrijd in München begon echter rampzalig voor de thuisploeg. Nog in de eerste minuut gaf Manuel Neuer de bal zomaar cadeau aan Arda Güler. De Turk pakte het cadeautje met veel plezier uit en schoot van ver binnen.

Real zat zo meteen op rozen. Ongeloof in de Allianz Arena. Bayern sloeg wel snel terug op een hoekschop via Pavlović. Lunin ging daarbij niet vrijuit. Güler trapte Real echter opnieuw op voorsprong met een vrije trap: 1-2.

Kane zorgde vervolgens nog voor de rust voor 2-2, maar Real reageerde via Mbappé: 2-3. Zo krijgen we voorlopig een zinderende partij te zien in Beieren, waarin de doelmannen geen al te beste beurt maken. Alles is nog mogelijk. Wie trekt aan het langste eind?



