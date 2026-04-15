Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Neymar (34) speelt ondertussen al meer dan een jaar voor het Braziliaanse Santos. Daar is hij aan een goed seizoen bezig, maar niet alles verloopt op wieltjes.

Neymar scoorde dit seizoen al vier goals en gaf al drie assists in acht optredens. Hij trof deze week raak in de wedstrijd tegen het Paraguayaanse Deportivo Recoleta in de Copa Sudamericana (1-1).

De fans van Santos waren echter niet opgezet met dat resultaat. Neymar kreeg het na de wedstrijd aan de stok met een supporter die duidelijk liet merken wat hij ervan vond. Neymar liet dat echter niet zomaar passeren.

Neymar is van streek

"Je moet meer trainen, jij dikkerd", wordt de dribbelaar geciteerd door Het Nieuwsblad. "Moet ik dan alles in mijn eentje doen? Hou alsjeblieft je bek dicht! Hoe kun je van me verwachten dat ik je respecteer als jij mij niet respecteert?"

De Braziliaanse ster gaf achteraf meer uitleg over het voorval. "Ik heb teruggesnauwd vanwege de manier waarop hij tegen me sprak. Ik begrijp dat fans kritiek hebben op ons spel, maar als het persoonlijk wordt, accepteer ik dat niet. Ik zeg niet dat ik niet bekritiseerd mag worden voor wat ik op het veld doe, maar buiten het veld accepteer ik het niet."

"Ik ben van streek over wat ik van sommige fans heb gehoord. Het ging niet om mijn prestaties, maar om mij persoonlijk, om wat er in de media wordt gepost, om de dingen die in de media naar buiten komen. Fans gaan te ver, ze beledigen me op allerlei manieren en daar raak ik van streek door. Ik geef mijn leven voor deze club, ik doe meer dan ik zou moeten en ik accepteer niet dat ik zo word behandeld", klonk het resoluut.



