Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Santos! 12

Neymar (34) speelt ondertussen al meer dan een jaar voor het Braziliaanse Santos. Daar is hij aan een goed seizoen bezig, maar niet alles verloopt op wieltjes.

Neymar scoorde dit seizoen al vier goals en gaf al drie assists in acht optredens. Hij trof deze week raak in de wedstrijd tegen het Paraguayaanse Deportivo Recoleta in de Copa Sudamericana (1-1).

De fans van Santos waren echter niet opgezet met dat resultaat. Neymar kreeg het na de wedstrijd aan de stok met een supporter die duidelijk liet merken wat hij ervan vond. Neymar liet dat echter niet zomaar passeren.

Neymar is van streek

"Je moet meer trainen, jij dikkerd", wordt de dribbelaar geciteerd door Het Nieuwsblad. "Moet ik dan alles in mijn eentje doen? Hou alsjeblieft je bek dicht! Hoe kun je van me verwachten dat ik je respecteer als jij mij niet respecteert?"

De Braziliaanse ster gaf achteraf meer uitleg over het voorval. "Ik heb teruggesnauwd vanwege de manier waarop hij tegen me sprak. Ik begrijp dat fans kritiek hebben op ons spel, maar als het persoonlijk wordt, accepteer ik dat niet. Ik zeg niet dat ik niet bekritiseerd mag worden voor wat ik op het veld doe, maar buiten het veld accepteer ik het niet."

"Ik ben van streek over wat ik van sommige fans heb gehoord. Het ging niet om mijn prestaties, maar om mij persoonlijk, om wat er in de media wordt gepost, om de dingen die in de media naar buiten komen. Fans gaan te ver, ze beledigen me op allerlei manieren en daar raak ik van streek door. Ik geef mijn leven voor deze club, ik doe meer dan ik zou moeten en ik accepteer niet dat ik zo word behandeld", klonk het resoluut.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Santos
Neymar

Meer nieuws

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

19:10
19:00
18:30
18:00
17:40
17:20
17:00
16:30
7
16:00
15:30
15:00
14:40
13
14:20
1
14:00
13:30
2
13:00
12:40
9
12:20
12:00
1
11:40
6
11:20
11:00
10:30
16
10:00
3
09:30
1
09:00
24
08:40
4
08:20
08:00
3
07:40
27
07:20
07:00
3
06:30
23:00
7
22:30
15
22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Impala Impala over Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ... Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Andreas2962 Andreas2962 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Andreas2962 Andreas2962 over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste Gewoon Kris Gewoon Kris over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' André Coenen André Coenen over Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard' The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B Stefaan_82 Stefaan_82 over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved