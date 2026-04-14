Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit)
De vraag of RWDM Brussels vrijdag zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal speelt, is plots akelig reëel geworden. Terwijl het seizoen sportief richting slot gaat, hangt boven de club een existentiële dreiging die weinig met het veld te maken heeft.

Centraal in het dossier staat Gauthier Ganaye, de ex-CEO die het faillissement van de club heeft aangevraagd. Zonder een akkoord met hem dreigt een juridische procedure die de toekomst van RWDM zwaar kan hypothekeren.

Er moet een akkoord gevonden worden met ex-CEO Gauthier Ganaye

De club kreeg eerder al uitstel van de rechtbank, maar op 20 april volgt een cruciale zitting. Tegen dan moet er minstens een regeling zijn getroffen met Ganaye, anders lijkt een faillissement moeilijk te vermijden.

Die timing is bijzonder pijnlijk, want RWDM speelt zijn laatste competitiewedstrijd al op 17 april. In het slechtste scenario komt het verdict dus pas nadat het seizoen sportief is afgerond, met mogelijk dramatische gevolgen.

Een faillissement zou betekenen dat een curator wordt aangesteld, die de activa van de club moet beheren of verkopen. Dat maakt het verkrijgen van een licentie voor volgend seizoen zo goed als onmogelijk.

Vijf geïnteresseerde kandidaten om over te nemen, maar... schuld is enorm

Naast het faillissementsdossier loopt er nog een tweede race tegen de klok: de overname van de club. Er zouden momenteel vijf geïnteresseerde kandidaten zijn, zowel uit België als uit het buitenland. Maar die willen meer duidelijkheid over de schuldenlast.

De financiële malaise vindt haar oorsprong bij eigenaar John Textor en zijn Eagle Football Holding. Die groep torst een zware schuldenlast en staat onder druk van schuldeiser Ares Management. De club leed afgelopen seizoen een verlies van 14 miljoen euro. RWDM besteedt zo'n 97 procent van zijn inkomsten aan lonen. Dat is onleefbaar. De club heeft ook nog een betaalachterstand bij de RSZ.

Ares nam recent een belangrijke stap door Cork Gully aan te stellen als externe bewindvoerder. Dat wijst erop dat de controle over de clubs van Textor stilaan verschuift. De Amerikaan zou zo overal buitenspel zijn gezet.

Binnen RWDM blijft het voorlopig stil, maar de urgentie is duidelijk. De komende dagen worden allesbepalend, zowel voor de licentie als voor het voortbestaan van de club zelf.

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 0-2 Luik FC Luik FC

