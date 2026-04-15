De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

Nathan De Cat, die tegen AA Gent geblesseerd uitviel, begint aan een echte race tegen de klok om er op 14 mei, exact over een maand, bij te zijn in de finale van de Beker van België. Een behoorlijk risicovol plan, maar niet helemaal ondenkbaar.

Een flinke domper voor Jeremy Taravel en RSC Anderlecht was het afgelopen weekend. Vlak voor de rust in de wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent werd Nathan De Cat vanwege een blessure vervangen door Yari Verschaeren.

Enkelblessure voor Nathan De Cat

"Nathan De Cat heeft in de match tegen AA Gent een enkelblessure opgelopen. Uit de nodige onderzoeken blijkt dat de middenvelder zo'n 4 tot 6 weken out zal zijn", bevestigde de Brusselse club in een mededeling.

Vier tot zes weken out betekent dat de jonge middenvelder sowieso de duels in de Champions' Play-offs tegen KV Mechelen, Sint-Truiden, Union, Club Brugge en KAA Gent mist, vier dagen voor de finale van de Beker van België.

Kan Nathan De Cat de finale van de Beker van België spelen?

Die bekerfinale dus. Hoe groot is de kans dat Nathan De Cat erbij is? Dat blijft twijfelachtig, want Anderlecht zal geen risico willen nemen op een terugval bij de jonge Rode Duivel en zo een deel van zijn carrière in gevaar brengen.

Lees ook... Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay›

Volgens La Dernière Heure, hangt de aanwezigheid van De Cat op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion af van hoe snel hij opnieuw zonder krukken en zonder pijn kan stappen, dus steunend op zijn enkel. Is hij binnen enkele dagen al van de krukken af, dan kan Nathan De Cat er in de finale bij zijn. Zo niet, dan wordt het wachten tot na de Champions' Play-offs voor we hem terugzien.