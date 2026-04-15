Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

Neemt België het in juni in Los Angeles op tegen Iran? Dat is in elk geval het voorziene scenario en Amir Ghalenoei ziet geen alternatief. De bondscoach kondigde ook meteen zijn vertrek na het WK aan.

De deelname van Iran aan het WK 2026 op Amerikaanse bodem is sinds afgelopen februari, na de gezamenlijke aanval van Israël en de VS op het grondgebied van de islamitische republiek, gehuld in onzekerheid. Het conflict woedt nog steeds in alle hevigheid en aanvankelijk was de voorzitter van de Iraanse voetbalbond pessimistisch over het afreizen van de nationale ploeg naar de VS.

Italië droomt, maar ...

Nadat de bond had gezien dat de FIFA het scenario om de wedstrijden van Iran naar Mexico te verplaatsen van tafel veegde, lijkt het erop dat we afstevenen op het oorspronkelijke plan. Dat is alvast wat FIFA-voorzitter Gianni Infantino hoopt. Hij liet al weten dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt om een forfait van Iran te vermijden.

De Iraanse bondscoach, Amir Ghalenoei, sprak daarover met persagentschap IRNA. Hij klinkt optimistisch: "Er is op dit moment geen enkele reden om niet deel te nemen en als God het wil, zullen we er zijn", zegt hij. De Iraanse minister van Sport, Ahmed Donjamali, nuanceert: "Hoe meer de situatie in ons land normaliseert, hoe groter de kans op deelname. Het staakt-het-vuren tussen onze landen moet standhouden."

De Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei kondigt zijn vertrek aan

De minister preciseert ook dat, mocht Iran effectief naar het WK trekken, de veiligheid van de Iraanse delegatie gegarandeerd moet kunnen worden - terwijl Donald Trump de Iraanse nationale ploeg aanvankelijk had afgeraden, "voor haar veiligheid", om naar de VS te reizen.


Tot slot deed Amir Ghalenoei een aankondiging over zijn toekomst. Na het WK 2026 zal de Iraanse bondscoach zijn post verlaten. Zijn contract loopt af en hij verlengt zijn mandaat dat in 2023 begon niet. Iran speelt op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland, op 21 juni tegen België en op 26 juni tegen Egypte.

