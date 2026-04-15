RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

Foto: © photonews
Marvin Ogunjimi kwam in juli 2025 naar Sporting Anderlecht als spitsentrainer voor de jeugd van Neerpede. Intussen heeft de Brusselse club hem ook een andere, bijzondere rol toevertrouwd.

Zevenvoudig Rode Duivel (vijf goals) Marvin Ogunjimi trok tijdens zijn carrière langs een vijftiental profclubs, voor hij in de zomer van 2022 een punt zette achter zijn spelersloopbaan. Zijn laatste halte was bij RAEC Mons.

Spitsentrainer Marvin Ogunjimi krijgt speciale rol bij Anderlecht

De voormalige spits, die grotendeels werd opgeleid bij KV Mechelen, keerde nadien terug achter de Kazerne om er aan de slag te gaan als assistent-trainer van Jong KVM. Daar werkte hij onder meer samen met Jelle Coen, inmiddels coach van RSCA Futures.

In juli 2025, een jaar na Jelle Coen, verhuisde ook Marvin Ogunjimi naar Neerpede. Sindsdien is hij er aanvallerscoach bij de jeugdploegen. Een rol die hem op het lijf geschreven lijkt, maar intussen is het niet langer de enige die de 38-jarige ex-spits vervult.

Sporting Anderlecht maakt van Marvin Ogunjimi... een commentator

In Brussel werd hij namelijk ook... commentator. Een video op de sociale media van RSC Anderlecht toont Marvin Ogunjimi als 'alternatieve' commentator tijdens de wedstrijd tegen AA Gent, naast Alexandre Mestag, medeoprichter van de podcast Koolcast.

Anderlecht lanceerde een "radio Play-Offs" met alternatieve commentaar bij de thuiswedstrijden. Ogunjimi was de eerste gast-analist, kort nadat hij terug was van de Future Cup, die door de U17 van Anderlecht werd gewonnen.

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

