Lorenz Lomme, voetbaljournalist
FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling
FC Barcelona zal ook dit seizoen de Champions League niet winnen. De Catalanen werden gisteren in de kwartfinales uitgeschakeld door Atlético Madrid, maar de manier waarop zit hoog bij voorzitter Joan Laporta en co.

Barça verloor de heenwedstrijd al met 0-2. Het was toen woedend dat het geen strafschop kreeg voor hands van Marc Pubill. Het diende een klacht in, maar die werd verworpen.

Ook gisteren gebeurden er zaken die volgens Barça niet door de beugel kunnen. Zo vonden de bezoekers onder meer dat ze een strafschop verdiend hadden voor een duw op Dani Olmo. Voorzitter Joan Laporta reageerde bij de Spaanse krant Marca.

"Barça eist een verklaring waarom die klacht niet-ontvankelijk werd verklaard, en voorzitter Rafa Yuste heeft me verteld dat er nog een klacht zal worden ingediend, omdat wat er gisteren gebeurde onaanvaardbaar is", klinkt het fors.

Eric Garcia kreeg rood voor een overtreding op Sorloth en een goal van Ferran Torres werd afgekeurd. "Het waren beslissingen van de scheidsrechters die ons echt pijn hebben gedaan. In de terugwedstrijd was Eric Garcia niet de laatste man, Koundé kwam eraan. De scheidsrechter koos voor een gele kaart en de VAR dwong hem zijn beslissing terug te draaien."


"Het doelpunt van Ferran was een doelpunt, de penalty op Olmo was overduidelijk en de aanslag op Fermin is onaanvaardbaar omdat zijn bovenlip helemaal open is gescheurd en dan geeft hij een kaart aan Gavi ... De jongen had pijn toen ze hem hechtten en er werd niet eens een kaart gegeven. Dat is onaanvaardbaar."

Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

