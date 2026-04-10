FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA
FC Barcelona heeft bij de UEFA een klacht ingediend na een omstreden penaltyfase tijdens de wedstrijd tussen de Catalaanse club en Atlético Madrid (0-2). Ze vragen om meer uitleg van de Europese voetbalbond.

In de 54e minuut speelde Atlético Madrid-doelman Juan Musso de bal richting Marc Pubill in de zestien. Pubill raakte de bal vervolgens met de hand aan en gaf hem daarna terug aan zijn doelman, zodat die het spel opnieuw kon hervatten.

Waarom kwam de VAR niet tussen?

Scheidsrechter Istvan Kovacs en VAR Christian Dingert grepen niet in bij die fase. Trainer Flick was meteen duidelijk: “Wat is dan het nut van de VAR? Wij moeten een penalty krijgen en zij een tweede gele kaart”, FC Barcelona wil nu uitleg over het uitblijven van een ingreep door de VAR.

PERDÓN???????? pic.twitter.com/3YVr62qQJF

— 𝗚𝘂𝘀ᴾᵉʳᵉᶦʳᵃ (@gusfop) April 8, 2026

"FC Barcelona is van mening dat deze beslissing, in combinatie met het ernstige uitblijven van VAR-interventie, een zware fout is", schrijft de Catalaanse club in een communiqué. "Daarom heeft de club gevraagd om een onderzoek te openen, toegang te krijgen tot de communicatie tussen de officials en, indien nodig, een officiële erkenning van de fouten en het nemen van de noodzakelijke maatregelen."

Barcelona benadrukt bovendien dat het zich niet voor het eerst benadeeld voelt: "In dezelfde lijn is FC Barcelona van mening dat het niet de eerste keer is in de recente edities van de Champions League dat onbegrijpelijke scheidsrechterlijke beslissingen een nadelig effect hebben gehad op het team, waardoor er een duidelijke dubbele standaard ontstaat en het onmogelijk wordt om op gelijke voet te concurreren met andere clubs."

Gelijkaardige fase met Club Brugge in de Champions League?

Ter herinnering: vorig seizoen deed zich een gelijkaardige fase voor in de wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa. Toen werd er wél gefloten voor handspel en scoorde Hans Vanaken de winnende treffer vanaf de stip (1-0).

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

