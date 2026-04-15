Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Aleksandar Stankovic heeft dit seizoen heel wat indruk gemaakt op iedereen binnen Club Brugge. De middenvelder is echter jammer genoeg ook al meteen bezig aan zijn laatste maanden op onze voetbalvelden. De knoop is zoals verwacht doorgehakt.

Wat goed is, komt snel. En dat mag zeker gezegd worden over Aleksandar Stankovic. De middenvelder is een absolute sterkhouder geworden bij Club Brugge. En dus was de vraag wat er met hem zou gaan gebeuren deze zomer.

Internazionale licht optie op Aleksandar Stankovic

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro van Internazionale uit Milaan. Maar daar was wel meteen een zware voorwaarde aan verbonden, die nu ook meer dan waarschijnlijk bewaarheid zal worden.

L'#Inter eserciterà il diritto di recompra da 23 milioni di euro per il ritorno di Aleksandar #Stankovic. Bisognerà poi capire il percorso che i nerazzurri intendono fare con il classe 2005. 🇷🇸⚫️🔵@MatteMoretto pic.twitter.com/CD4Dw5ImCy — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) April 15, 2026

Vorige zomer werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen. En dat is nu wel degelijk het plan.

Internazionale kan meer dan 23 miljoen euro vangen, maar ...

Het ligt al een tijdje in de lijn der verwachtingen dat Internazionale die terugkoopoptie ging activeren. Steeds meer bronnen maken nu duidelijk dat het gaat gebeuren en een kwestie van tijd is voor dat nieuws ook meteen officieel wordt.





Eerst is het aan Stankovic om de titel met Club Brugge te proberen pakken. Of het daarna Internazionale wordt, dan wel dat de Italianen hem met veel winst gaan doorverkopen? Dat zal nog moeten blijken, maar zelf wil hij zijn kans krijgen bij de Milanezen.