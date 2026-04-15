Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Aleksandar Stankovic heeft dit seizoen heel wat indruk gemaakt op iedereen binnen Club Brugge. De middenvelder is echter jammer genoeg ook al meteen bezig aan zijn laatste maanden op onze voetbalvelden. De knoop is zoals verwacht doorgehakt.

Wat goed is, komt snel. En dat mag zeker gezegd worden over Aleksandar Stankovic. De middenvelder is een absolute sterkhouder geworden bij Club Brugge. En dus was de vraag wat er met hem zou gaan gebeuren deze zomer.

Internazionale licht optie op Aleksandar Stankovic

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro van Internazionale uit Milaan. Maar daar was wel meteen een zware voorwaarde aan verbonden, die nu ook meer dan waarschijnlijk bewaarheid zal worden. 

Vorige zomer werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen. En dat is nu wel degelijk het plan.

Internazionale kan meer dan 23 miljoen euro vangen, maar ...

Het ligt al een tijdje in de lijn der verwachtingen dat Internazionale die terugkoopoptie ging activeren. Steeds meer bronnen maken nu duidelijk dat het gaat gebeuren en een kwestie van tijd is voor dat nieuws ook meteen officieel wordt.

Eerst is het aan Stankovic om de titel met Club Brugge te proberen pakken. Of het daarna Internazionale wordt, dan wel dat de Italianen hem met veel winst gaan doorverkopen? Dat zal nog moeten blijken, maar zelf wil hij zijn kans krijgen bij de Milanezen.

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

18:30
Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Serie A

 Speeldag 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 1-0 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 0-3 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 0-1 Juventus Juventus
Genoa Genoa 2-1 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 1-1 Napoli Napoli
Bologna Bologna 2-0 Lecce Lecce
Como Como 3-4 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 1-0 Lazio Lazio

